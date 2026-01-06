Dusan Vlahovic sta per lasciare la Juventus al termine della stagione. Secondo le fonti, il centravanti serbo avrebbe già definito il suo trasferimento verso una delle principali società italiane rivali. La notizia rappresenta un cambiamento importante per i bianconeri, che dovranno ora valutare le prossime mosse per la rosa offensiva.

Dusan Vlahovic è pronto a salutare la Juventus alla fine della stagione e il centravanti serbo avrebbe già trovato la sua prossima squadra, trasferendosi in un’altra big italiana. Il centravanti classe 2000, ora fuori per infortunio, ha il contratto in scadenza nel giugno di quest’anno e si starebbe guardando attorno per trovare una nuova sistemazione. Vlahovic dice sì alla rivale della Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it Nonostante una buona prima parte di stagione, il centravanti non ha intavolato una trattativa per il rinnovo del contratto con la Juventus che appare pronta a salutarlo alla fine del campionato in corso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

"Vlahovic ha firmato", passa alla rivale: l'annuncio gela la Juve

