Davide Frattesi non sta vivendo uno dei suoi migliori momenti in questo inizio di stagione all’Inter con il centrocampista che sta trovando poco spazio agli ordini di Cristian Chivu. In queste ultime ore sono molte le voci riguardanti il possibile futuro del calciatore lontano da Milano, ma una possibilità sta facendo preoccupare e non poco i tifosi dell’Inter. Frattesi potrebbe passare alla rivale (Ansa Foto) – tvplay.it Esisterebbe, infatti l’opportunità di vedere l’ex calciatore del Sassuolo lontano dall’Inter ma sempre in Serie A in una delle rivali e concorrenti per la lotta allo scudetto. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Frattesi alla rivale italiana, l’annuncio gela i tifosi dell’Inter