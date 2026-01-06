Victoria Cabello e la domanda spiazzante su Stefano De Martino | la reazione di Emma è iconica
Promette ironia, divertimento e uno stile dissacrante 'Fuori di Cabello', podcast che segna il ritorno di Victoria Cabello con uno show tutto suo disponibile su tutte le piattaforme da mercoledì 7 gennaio. "A ogni ospite viene proposta un'intervista sotto forma di test che, in realtà, è composta. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Stefano De Martino ‘canta’ Emma ad Affari Tuoi: la reazione della cantante
Leggi anche: “Stoppato”. Stefano De Martino, la comunicazione della Rai su Mirror e la sua reazione
Emma reagisce a domanda scomoda su Stefano De Martino: il video del podcast che spiazza tutti.
Victoria Cabello e la domanda spiazzante su Stefano De Martino: la reazione di Emma è "iconica" - Promette ironia, divertimento e uno stile dissacrante 'Fuori di Cabello', podcast che segna il ritorno di Victoria Cabello con uno show tutto suo disponibile su tutte le piattaforme da mercoledì 7 ... today.it
Emma reagisce a domanda scomoda su Stefano De Martino: il video del podcast che spiazza tutti - Domanda imbarazzante nel podcast di CabelloVictoria Cabello lancia il podcast Fuori di Cabello e apre con un’ospite di peso: Emma Marrone. assodigitale.it
«Ma io cosa ne so ! » Emma Marrone ha risposto così, senza troppi giri di parole, a Victoria Cabello che durante la registrazione del nuovo podcast “Fuori di Cabello” le ha fatto una domanda piuttosto insolita su Stefano De Martino. Victoria, tra il serio e il fac - facebook.com facebook
EMMA sarà presente nel nuovo podcast di Victoria Cabello #FuoriDiVictoria! x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.