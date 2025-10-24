Stefano De Martino ‘canta’ Emma ad Affari Tuoi | la reazione della cantante

(Adnkronos) – Stefano De Martino torna a sorprendere. Nel corso della puntata di Affari Tuoi andata in onda, giovedì 23 ottobre, il conduttore ha intonato ‘Brutta storia’, il nuovo singolo di Emma Marrone, sua ex fidanzata. Il gesto non è passato inosservato, soprattutto agli occhi dei fan della ex coppia, che continuano a sperare in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

Stasera Affari tuoi non andrà in onda. Stefano De Martino si prenderà una piccola pausa. Quando torna in onda: https://fanpa.ge/dH2GD - facebook.com Vai su Facebook

Stefano De Martino 'canta' Emma ad Affari Tuoi: la reazione della cantante - Nel corso della puntata di Affari Tuoi andata in onda, giovedì 23 ottobre, il conduttore ha intonato ‘Brutta storia’, il nuovo singolo di Emma Marrone, sua ex f ... Secondo adnkronos.com

Stefano De Martino cede alla tentazione: il “gesto” per Emma Marrone fa esplodere i social - Stefano De Martino canta un brano della ex fidanzata Emma ad Affari Tuoi e commuove il pubblico. Lo riporta donnaglamour.it

Gerry Scotti: “Io e Stefano De Martino stiamo facendo qualcosa che non succedeva da trent’anni” - Gerry Scotti celebra Stefano De Martino al Festival dello Spettacolo e annuncia che sono loro che hanno riportato la prima serata al centro della tv: "Undici ... Si legge su fanpage.it