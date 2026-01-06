Venezuela | De Monte Fi ' parole Landini lasciano allibiti'

In Italia, si susseguono critiche alle dichiarazioni di Landini riguardo alla posizione della Cgil, che alcuni interpretano come un sostegno implicito a Maduro. La questione ha suscitato diverse reazioni nel panorama sindacale e politico, evidenziando le tensioni sulle modalità di supporto alle situazioni politiche in Venezuela. Questo contesto riflette le complesse dinamiche tra sindacato, politica e diritti umani nel paese sudamericano.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "La Cgil in tutta Italia sta organizzando manifestazioni palesemente pro Maduro. Le dichiarazioni fatte ieri dal segretario Maurizio Landini lasciano francamente allibiti: spiega all'opposizione venezuelana cosa dovrebbe fare e dice che il caudillo è stato eletto dal popolo. Una sinistra, sempre più spinta sul fronte radicale, fa male al Paese”. Lo afferma la deputata di Forza Italia e vice responsabile del dipartimento Esteri, Isabella De Monte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

