Venezuela Landini | Grave che Italia e UE siano zitte Parole papa importanti

Il Venezuela resta al centro di attenzione internazionale, con alcune voci critiche sulla posizione dell’Italia e dell’UE, giudicata troppo silenziosa. Landini sottolinea l’importanza delle parole del Papa e denuncia una percepita sottomissione dell’Italia agli Stati Uniti, evidenziando come l’invasione dell’Ucraina abbia mostrato la necessità di una posizione più ferma e rispettosa del diritto internazionale.

"La posizione dell'Italia? è di nuovo una posizione del governo che è supina a Trump. Quando c'è stata l'invasione dell'Ucraina tutti abbiamo detto che era una cosa inaccettabile, che violava il diritto internazionale. Uno mi deve spiegare cosa c'è di diverso". Così Maurizio Landini, intervenendo a margine del presidio organizzato a Roma, in piazza Barberini, contro quella che viene definita l'aggressione di Donald Trump al Venezuela.

