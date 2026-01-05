Venezuela Landini | Grave che Italia e UE siano zitte Parole papa importanti
Il Venezuela resta al centro di attenzione internazionale, con alcune voci critiche sulla posizione dell’Italia e dell’UE, giudicata troppo silenziosa. Landini sottolinea l’importanza delle parole del Papa e denuncia una percepita sottomissione dell’Italia agli Stati Uniti, evidenziando come l’invasione dell’Ucraina abbia mostrato la necessità di una posizione più ferma e rispettosa del diritto internazionale.
“La posizione dell’Italia? è di nuovo una posizione del governo che è supina a Trump. Quando c’è stata l’invasione dell’Ucraina tutti abbiamo detto che era una cosa inaccettabile, che violava il diritto internazionale. Uno mi deve spiegare cosa c’è di diverso”. Così Maurizio Landini, intervenendo a margine del presidio organizzato a Roma, in piazza Barberini, contro quella che viene definita l’aggressione di Donald Trump al Venezuela. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Cinema in udienza dal Papa, Francini: "Appello contro tagli? Sue parole importanti"
Leggi anche: Venezuela, Landini: "Qui per difendere un'idea di mondo che non è quella di Trump"
Venezuela, la Cgil condanna l’attacco Usa e chiede il ripristino del diritto internazionale; Attacco USA al Venezuela: ecco cosa ne pensano i politici italiani; Da Bonelli a Landini, dall'Anpi a Casarini, sinistra in tilt; Elly, Landini e Conte stanno con chi ha portato la gente alla fame e alla fuga.
Venezuela, Landini: "Grave che Italia e UE siano zitte. Parole papa importanti" - è di nuovo una posizione del governo che è supina a Trump. stream24.ilsole24ore.com
Il leader sindacale Landini denuncia l'aggressione degli Stati Uniti contro il Venezuela - In un momento in cui le tensioni globali sono in aumento, Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha espresso la sua ferma opposizione all’attacco militare degli Stati Uniti contro il Venezu ... notizie.it
Attacco Usa in Venezuela, le reazioni internazionali dall'Italia alla Russia e l'Ue - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attacco Usa in Venezuela, le reazioni internazionali dall'Italia alla Russia e l'Ue ... tg24.sky.it
Per Landini Maduro è “un presidente eletto dal popolo. L’opposizione venezuelana si preoccupi per il suo arresto”. Di @zamnice26 x.com
L'altro ieri no Tav viaggiando però sui treni senza biglietto, ieri ProPal a sognare di capitanare la Floptilia come tanti piccoli Capitan Findus , oggi ProMaduro ignorando il fatto che in Venezuela lo sciopero del venerdi in salsa Landini porterebbe dritti dritti nelle - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.