usa cina e russia fanno apertamente i propri interessi economici agli altri non resta che capire di chi diventare vassalli

Cina e Russia perseguono apertamente i propri interessi economici, senza nasconderlo. Gli altri Paesi si trovano così a dover scegliere se allearsi o diventare vassalli di grandi potenze, in un quadro internazionale sempre più guidato da interessi strategici e commerciali. La politica globale si configura come un equilibrio di forze in cui la trasparenza lascia spazio a interessi nascosti e alle logiche di potere.

di Michele Sanfilippo Il re è nudo. Gli Stati Uniti d’America di Trump, con l’attacco al Venezuela, il rapimento di Maduro e la rivendicazione quotidiana della Groenlandia (perché gli serve), abbandonano ogni forma d’ipocrisia, e fanno alla luce del sole quello che hanno sempre fatto con un minimo di giustificazioni ideologiche: i propri interessi economici. Parlando solo di quanto è accaduto dopo la seconda guerra mondiale, non bastano due mani per contare i colpi di stato sostenuti, se non organizzati, dagli Usa in Sudamerica. Ma almeno altrettanti sono quelli organizzati nel Sud Est asiatico e in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

