Trump | Usa riprenderanno test con armi nucleari Cina e Russia li fanno e non lo dicono

Webmagazine24.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "La Russia e la Cina testano armi nucleari senza dirlo. Anche gli Usa faranno test". Donald Trump annuncia la svolta degli Stati Uniti, che torneranno ad effettuare test nucleari dopo uno stop di circa 30 anni. Il numero 1 della Casa Bianca si esprime nella lunga intervista trasmessa da 60 Minutes, storico programma . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

