Malore Bove un anno fa la tragedia sfiorata in Fiorentina Inter | ecco cosa fa il ragazzo da quel giorno

Inter News 24 Malore Bove, un anno fa la tragedia sfiorata durante il match tra Fiorentina e Inter. Ecco che cosa fa da quel giorno il centrocampista della Roma. È trascorso esattamente un anno da un momento che ha segnato profondamente la vita di Edoardo Bove, l’ex centrocampista della Fiorentina. Il calciatore ha voluto ricordare, tramite un toccante messaggio sul suo profilo Instagram, quel 17° minuto della partita Fiorentina-Inter in cui fu colpito da un malore in campo. QUI LE ULTIMISSIME SULL’INTER Bove descrive quel giorno come quello che “ha cambiato un pochino di cose”, modificando radicalmente la sua prospettiva sulla vita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Malore Bove, un anno fa la tragedia sfiorata in Fiorentina Inter: ecco cosa fa il ragazzo da quel giorno

Leggi anche questi approfondimenti

#Bove a un anno dal malore in #FiorentinaInter: "Celebro quel giorno, mi ha permesso di crescere" Vai su X

Un anno fa, Edoardo Bove ha affrontato una prova che ha cambiato la sua vita. Il 1° dicembre 2024, durante Fiorentina-Inter, il giovane centrocampista è stato colpito da un malore cardiaco che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Fortunatamente, grazie all'int - facebook.com Vai su Facebook

Un anno fa il malore che cambiò la vita a Bove: "Non mi ha tolto la gioia di sorridere" - Un anno fa il Franchi si è paralizzato e il calcio italiano ha vissuto uno dei momenti più drammatici della sua storia recente. Si legge su tuttomercatoweb.com

"La forza di un campione non si vede solo in campo". Palladino ricorda Bove ad un anno dal malore - Un anno fa il Franchi si è paralizzato e il calcio italiano ha vissuto uno dei momenti più drammatici della sua storia recente. tuttomercatoweb.com scrive

Bove, un anno fa il malore: “Mi ha fatto crescere” - Il centrocampista riflette sul cambiamento che ha portato nella sua vita e sul suo impegno per la sensibilizzazione sul primo soccorso ... Riporta calciocasteddu.it

FOTO - Bove: "1 dicembre 2025. Un anno fa questo giorno ha cambiato un pochino di cose" - Attraverso un post condiviso su Instagram, il centrocampista ha ricordato il malore accusato durante Fiorentina- Come scrive ilromanista.eu

IL PENSIERO - Bove un anno dopo il malore: "Un giorno che ha cambiato molte cose" - Inter è cambiata la vita di Edoardo Bove: il centrocampista classe 2002, arrivato a Firenze in prestito dalla Roma, improvvisamente pe ... Da napolimagazine.com

Bove a un anno dal malore in Fiorentina-Inter: "Celebro quel giorno, mi ha permesso di crescere" - Comincia così il breve messaggio pubblicato su Instagram da Edoardo Bove, che ha ripensato a quel 17esimo minuto di Fiorentina- Segnala msn.com