Ucraina i Volenterosi riuniti a Parigi La bozza | Sostegno Usa a forza multinazionale in caso di attacco russo

A Parigi, i leader europei e gli Stati “Volenterosi” si incontrano con gli emissari americani per discutere il sostegno alla sicurezza dell’Ucraina. L’obiettivo è definire le garanzie di sicurezza per Kiev e chiarire il ruolo di una forza multinazionale in caso di eventuale escalation o tregua con la Russia. La riunione punta a consolidare una posizione condivisa tra alleati sulla risposta internazionale alla crisi ucraina.

I leader europei riuniti nella coalizione dei cosiddetti Stati “ Volenterosi ” per sostenere l’Ucraina sono a Parigi per incontrare gli emissari americani in una riunione che mira a far emergere la “convergenza” sulle garanzie di sicurezza da fornire a Kiev e a precisare i contorni della “ forza multinazionale ” che dovrebbe entrare in scena dopo un’eventuale tregua con la Russia. Il presidente francese Emmanuel Macron ha visto in un pranzo all’Eliseo l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky e gli emissari americani Steve Witkoff e Jared Kushner. “Oggi a Parigi si svolge l’incontro più rappresentativo della Coalizione dei Volenterosi, al quale partecipano capi di Stato, leader di organizzazioni internazionali, ministri e ambasciatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

