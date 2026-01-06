Trevisani | David il miglior rigorista della Juve E senza quell’immondizia la sua prestazione era sufficiente

In un’analisi delle prestazioni di David, Trevisani ha sottolineato come sia il miglior rigorista della Juventus. Pur riconoscendo alcune difficoltà durante la partita, ha evidenziato che, senza un episodio negativo, la prestazione complessiva sarebbe stata comunque soddisfacente. Questa valutazione offre uno sguardo equilibrato sull’apporto del giocatore, sottolineando l’importanza di considerare il contesto e le singole situazioni durante le analisi sportive.

