Trevisani | David il miglior rigorista della Juve E senza quell’immondizia la sua prestazione era sufficiente
In un’analisi delle prestazioni di David, Trevisani ha sottolineato come sia il miglior rigorista della Juventus. Pur riconoscendo alcune difficoltà durante la partita, ha evidenziato che, senza un episodio negativo, la prestazione complessiva sarebbe stata comunque soddisfacente. Questa valutazione offre uno sguardo equilibrato sull’apporto del giocatore, sottolineando l’importanza di considerare il contesto e le singole situazioni durante le analisi sportive.
. Il commento del giornalista. L’errore dal dischetto di Jonathan David continua a far discutere l’ambiente bianconero, diventando oggetto di un’analisi critica da parte di Riccardo Trevisani. Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, il noto giornalista ha messo nel mirino non tanto l’errore in sé, quanto la superficialità della scelta tecnica compiuta dall’attaccante canadese in un momento cruciale del match. Trevisani ha tracciato un parallelismo con altri errori celebri, sottolineando come la responsabilità pesi maggiormente quando il risultato è in bilico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Trevisani: "David è un rigorista e senza quell'errore aveva fatto una prestazione sufficiente" - Riccardo Trevisani è tornato a parlare del rigore sbagliato da David: "Abbiamo fatto questo discorso anche con Bonny, quando ha tirato quel rigoraccio in Supercoppa, che veniva dopo ... tuttojuve.com
