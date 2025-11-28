Milan Allegri prima della Lazio | Saelemaekers domenica ha fatto la sua miglior prestazione stagionale

Pianetamilan.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allegri elogia Saelemaekers per la sua migliore prestazione stagionale nel derby e sottolinea il grande potenziale di Bartesaghi, che può crescere con l'esperienza. I due esterni rossoneri sono pronti a sfidare la Lazio sabato sera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan allegri prima della lazio saelemaekers domenica ha fatto la sua miglior prestazione stagionale

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri prima della Lazio: “Saelemaekers domenica ha fatto la sua miglior prestazione stagionale”

Approfondisci con queste news

milan allegri prima lazioPulisic ci sarà contro la Lazio? Allegri ha preso una decisione molto importante sull’americano. Le ultime - I biancocelesti possono sorridere per l’assenza dell’americano Le sensazioni negative della vigilia sono diventate realtà: ... Segnala lazionews24.com

milan allegri prima lazioMilan - Lazio, Sarri racconta Allegri: il loro rapporto - A San Siro torneranno a sfidarsi Allegri e Sarri in panchina, in occasione della tredicesima giornata di campionato. lalaziosiamonoi.it scrive

milan allegri prima lazioMilan-Lazio pronostico e quote: la chicca dell'esperto - Lazio con un focus sulla chicca dell'esperto sul risultato esatto del match valido per il tredicesimo turno di Serie A. calciomercato.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Milan Allegri Prima Lazio