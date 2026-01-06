Teddy 31 giorni da fuggitivo | cronaca semiseria di un lieto fine a quattro zampe

Teddy, 31 giorni da fuggitivo, racconta il percorso di un cane che ha trascorso un mese lontano, affrontando sfide e momenti di incertezza. Questa cronaca semiseria descrive il suo ritorno a casa, dopo un lungo periodo di vagabondaggio, con il guinzaglio ancora attaccato e un vissuto che testimonia la sua resistenza e il legame con la famiglia. Un lieto fine che sottolinea l’importanza della perseveranza e dell’amore.

Dopo 31 giorni di vagabondaggio, con il guinzaglio ancora attaccato e un curriculum da vero sopravvissuto, Teddy è finalmente tornato a casa. Un pastore tedesco di appena un anno, protagonista involontario di un'avventura che sembra uscita da un film. ma con un finale decisamente migliore. A raccontare il retroscena è Marco Fanti, pet detective, intervistato da L'Ortica che mette a segno un altro ritrovamento a lieto fine. Teddy, ci spiega Marco, è stato ritrovato in buone condizioni psicologiche, anche se un po' deperito fisicamente. Niente di irreparabile: probabilmente, durante la sua "vacanza non autorizzata", si è arrangiato con cibo per gatti trovato in giro.

