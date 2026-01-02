La storia a lieto fine dell'orsetta Valkyrie trovata congelata e con ustioni su muso e zampe
La storia di Valkyrie, un’orsetta nera trovata congelata e con ustioni in Canada, testimonia il lavoro dei volontari nel salvataggio degli animali in difficoltà. Dopo aver ricevuto cure per ipotermia e ustioni, Valkyrie sta lentamente recuperando e si prepara a tornare nel suo habitat naturale. Un esempio di come l’intervento umano possa fare la differenza per gli animali selvatici in pericolo.
Valkyrie, una cucciola di orso nero trovata quasi congelata in Canada, è stata salvata dai volontari: era in ipotermia e aveva ustioni gravi su zampe e muso, ma ora sta guarendo e tornerà presto libera. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: L’orsetta Nina si prepara a tornare libera nei boschi d’Abruzzo: il rilascio all’inizio dell’inverno
Leggi anche: Milan, vittoria e primato in Serie A col brivido VAR. Allegri muso a muso con l’arbitro: espulso
La storia a lieto fine dell’orsetta Valkyrie, trovata congelata e con ustioni su muso e zampe - Valkyrie, una cucciola di orso nero trovata quasi congelata in Canada, è stata salvata dai volontari: era in ipotermia e aveva ustioni gravi su zampe ... fanpage.it
La storia a lieto fine di «Eve», l’orsa senza pelo salvata la vigilia di Natale del 2017 - Deve il suo nome al giorno in cui venne trovata a rovistare tra i rifiuti e salvata, la vigilia di Natale del 2017. corriere.it
Storie a lieto fine dall'inferno haitiano - E da Haiti arrivano anche storie positive, di persone che ce l'hanno fatta a sopravvivere senza acqua e cibo per oltre 70 ore. tg24.sky.it
Storia a lieto fine con protagonisti gli “angeli” della polizia stradale di Orvieto, sotto la guida del comandante Massimiliano Bolli. Intervenuti nella tarda mattinata di ieri, 31 dicembre, per il distacco di un rimorchio da un pezzo pesante durante la marcia, gli agen - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.