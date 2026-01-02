La storia a lieto fine dell'orsetta Valkyrie trovata congelata e con ustioni su muso e zampe

La storia di Valkyrie, un’orsetta nera trovata congelata e con ustioni in Canada, testimonia il lavoro dei volontari nel salvataggio degli animali in difficoltà. Dopo aver ricevuto cure per ipotermia e ustioni, Valkyrie sta lentamente recuperando e si prepara a tornare nel suo habitat naturale. Un esempio di come l’intervento umano possa fare la differenza per gli animali selvatici in pericolo.

