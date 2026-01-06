Teatro Comunale di Bucine | in scena Umani

Teatro Comunale di Bucine – Sabato 10 gennaio 2026, ore 21:15 "UMANI" di e con Sissi Abbondanza e Claudio Ascoli, produzione Chille de la Balanza.La stagione del Teatro Comunale di Bucine, "Storie condivise", apre il nuovo anno con un invito alla riflessione e alla partecipazione: un percorso.

“Umani” di e con Sissi Abbondanza e Claudio Ascoli, in scena la produzione Chille de la Balanza - Arezzo, 4 gennaio 2026 – Al Teatro Comunale di Bucine torna la Stagione 25/2026 “Storie condivise”: una stagione che intreccia arte, memoria, linguaggi e visioni. msn.com

Teatro Comunale di Bucine: l’anno inizia con "Le voci di Esopo" - Arezzo, 2 gennaio 2026 – Il nuovo anno al teatro comunale d i Bucine si apre il 4 gennaio con Le voci di Esopo, un laboratorio - msn.com

