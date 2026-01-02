Teatro Comunale di Bucine | l’anno inizia con Le voci di Esopo
Arezzo, 2 gennaio 2026 – Il nuovo anno al teatro comunale d i Bucine si apre il 4 gennaio con Le voci di Esopo, un laboratorio - spettacolo per famiglie, presso la Biblioteca comunale di Bucine, condotto da Claudio Fuccini, prodotto da Diesis Teatrango. Le fiabe di Esopo prendono vita tra animali parlanti e acrobazie, per sorridere, divertirci e riflettere insieme. Il 10 gennaio, Umani di Chille de la Balanza ci conduce nell’universo espressivo di Francesco Romiti, artista irregolare. Sissi Abbondanza e Claudio Ascoli mettono in scena la sua visione come atto etico e necessario. Il 31 gennaio, Amlodhi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
