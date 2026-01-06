Studenti disabili con meno ore di assistenza la rabbia di un papà | I diritti dei nostri figli non si tagliano

Un taglio nelle ore di assistenza per gli studenti disabili ad Agrigento ha suscitato preoccupazione tra le famiglie. Nonostante lo stanziamento di oltre 642 mila euro per il servizio Asacom fino a giugno, molti genitori temono che i diritti dei loro figli siano compromessi. La questione evidenzia la necessità di un’attenzione costante e di soluzioni durature per garantire un’adeguata assistenza scolastica alle persone con disabilità.

Lo stanziamento di oltre 642 mila euro per garantire il servizio Asacom fino a giugno ha riacceso il dibattito sull'assistenza scolastica agli studenti con disabilità ad Agrigento. Un provvedimento che, pur assicurando la continuità del servizio, conferma la riduzione del 20 per cento delle ore.

Gli studenti disabili avranno l'assistenza fino a giugno: il Comune stanzia oltre 642 mila euro - Confermata la riduzione del 20 per cento delle ore, tranne per i casi tutelati da ordinanze del tribunale ... agrigentonotizie.it

