Meno ore di assistenza ad alunni disabili con operatori Asacom genitori in tribunale contro il Comune

Agrigentonotizie.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo tratta la situazione di tre studenti con disabilità che hanno ricevuto meno ore di assistenza alla comunicazione rispetto a quanto stabilito dal loro piano educativo individualizzato. La vicenda ha portato i genitori a rivolgersi al tribunale contro il Comune, evidenziando criticità nel servizio di assistenza fornito dagli operatori Asacom.

A tre alunni minori con sono state assegnate meno ore di assistenza alla comunicazione rispetto a quanto previsto dal piano educativo individualizzato. Per questo motivo tre genitori agrigentini hanno citato in giudizio il Comune per presunta condotta discriminatoria nei confronti dei figli da. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

