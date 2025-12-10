Meno ore di assistenza ad alunni disabili con operatori Asacom genitori in tribunale contro il Comune

L'articolo tratta la situazione di tre studenti con disabilità che hanno ricevuto meno ore di assistenza alla comunicazione rispetto a quanto stabilito dal loro piano educativo individualizzato. La vicenda ha portato i genitori a rivolgersi al tribunale contro il Comune, evidenziando criticità nel servizio di assistenza fornito dagli operatori Asacom.

A tre alunni minori con sono state assegnate meno ore di assistenza alla comunicazione rispetto a quanto previsto dal piano educativo individualizzato. Per questo motivo tre genitori agrigentini hanno citato in giudizio il Comune per presunta condotta discriminatoria nei confronti dei figli da. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Tagliano i servizi pubblici. E poi si stupiscono se la gente ha meno soldi. Quando togli finanziamenti a nidi, assistenza domiciliare, servizi territoriali e politiche di inclusione, il costo ricade sulla vita di tutte e tutti: più baby-sitter a pagamento, più spese per cure - facebook.com Vai su Facebook

"Assistenza scolastica ai disabili. Meno ore e stipendi ridotti" - "I diritti dei disabili e dei lavoratori non sono merce di scambio". Segnala ilrestodelcarlino.it