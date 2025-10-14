Palazzo crollato e strada chiusa da 6 mesi | Un pericolo per tutti |VIDEO

Napolitoday.it | 14 ott 2025

È abbandonato dalla fine degli anni'80. Da allora l'ex opificio di via Brin, un edificio di proprietà privata, è stato abbandonato al degrado. La scorsa primavera un'ala del palazzetto è crollata, rovinando sul marciapiede e sulla carreggiata. Per fortuna, non ci sono state conseguenze, ma da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

