Spari in piazza tre denunce | La città non è sicura

Nella piazza Ducale e nelle vie centrali, sono stati segnalati episodi di spari con petardi, botti e scacciacani. L’increscioso evento è emerso attraverso social media, dove alcuni giovani hanno condiviso le proprie bravate. Sono state presentate tre denunce, evidenziando come la sicurezza in città rappresenti ancora una preoccupazione. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Petardi e botti oltre a colpi di scacciacani in piazza Ducale e nelle vie del centro. Il caso è “esploso” dopo la pubblicazione sui social delle bravate compiute da alcuni ragazzi. Gli agenti del commissariato di Vigevano ne hanno identificati e deferiti tre, l’ipotesi di reato potrebbe essere quella di esplosioni pericolose, gli altri sono in via identificazione. Ma intanto, come era prevedibile, è divampata la polemica politica sulla mancanza di controlli e del presidio delle zone sensibili della città, la piazza prima fra tutte. In una lunga nota il Partito Democratico chiede "più controllo del territorio, una maggiore applicazione delle sanzioni previste dalla legge e, allo stesso tempo un serio lavoro di natura preventiva". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spari in piazza, tre denunce: "La città non è sicura" Leggi anche: Controlli interforze per una movida sicura, sanzioni e denunce per sette parcheggiatori abusisvi Leggi anche: Guida sicura e stop droga. Lotta ad alcol e spaccio. Un arresto e otto denunce Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Spari in piazza, tre denunce: La città non è sicura; Colpi di pistola a Milano per festeggiare il Capodanno, De Corato di FdI denuncia gli spari a Quarto Oggiaro; Petardi lanciati su altre persone, colpi sparati con una scacciacani: sanzioni e denunce per Capodanno; Fanno esplodere i fuochi d'artificio accanto alla casa: finestre in frantumi e la denuncia. Spari in piazza, tre denunce: "La città non è sicura" - Vigevano, le bravate con le scacciacani sono state pubblicate sui social. ilgiorno.it

Petardi lanciati su altre persone, colpi sparati con una scacciacani: sanzioni e denunce - Diversi gli interventi degli agenti, che hanno elevato 11 verbali per esplosioni di petardi in luogo pubblico, in particolare in piazza delle Carceri, piazza Duomo e Macrolotto 2: da evidenziare che ... 055firenze.it

Latinoamérica: Atrapados entre Dos Demonios

MilanoPaviaTV - Canale78 Spari nella notte di San Silvestro con una scacciacani. Un gruppo di ragazzi ha deciso di festeggiare l’arrivo del nuovo anno sparando in piena piazza Ducale mentre impazzavano i festeggiamenti con petardi e fuochi d’artificio. Tre - facebook.com facebook

#Napoli, #spari in piazza Carolina: disposti presidi fissi forze polizia x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.