Guida sicura e stop droga Lotta ad alcol e spaccio Un arresto e otto denunce

PONSACCO-PROVINCIA Un arresto per spaccio di droga e otto denunce per guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. E’ il risultato delle operazioni condotte dai carabinieri sulle strade della provincia nell’ultima settimana. L’arresto dello spacciatore è scattato a Ponsacco dove un 66enne extracomunitario è stato fermato dai carabinieri che l’hanno sorpreso a vendere due dosi di hashish a un tossico. La perquisizione personale e dell’abitazione dell’attempato spacciatore ha permesso di rinvenire e sequestrare altre 14 dosi della medesima droga per un peso complessivo di circa 54 grammi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guida sicura e stop droga. Lotta ad alcol e spaccio. Un arresto e otto denunce

