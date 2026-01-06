Silvia Fregolent | Emilia del buon Governo locomotore del Paese

Silvia Fregolent, senatrice di Italia Viva, commenta i dati del Centro Studi della Cgia di Mestre, evidenziando il ruolo di Emilia come motore del buon governo nel Paese. La sua analisi si concentra sull’importanza di politiche efficaci per sostenere lo sviluppo e la stabilità economica, sottolineando l’impegno di Emilia Romagna in questo contesto.

La senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent commenta l'articolo di Parmatoday che riporta i dati del Centro Studi della Cgia di Mestre."La notizia che l’Emilia Romagna sarà la locomotiva del Paese nel 2026 conferma le caratteristiche di una regione che ha nella cultura del fare e nel buon. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

