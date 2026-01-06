Si fa presto a parlare di conservatorismo
Il conservatorismo è spesso oggetto di discussione, tra chi lo vede come un principio di stabilità e chi lo considera un ostacolo al cambiamento. In realtà, si tratta di un fenomeno complesso che riflette le diverse interpretazioni di tradizione, progresso e identità. Comprendere le sue sfumature permette di affrontarlo con maggiore equilibrio e consapevolezza, evitando semplificazioni e pregiudizi.
Conservatorismo: sogno o realtà? Più che altro un incubo, a dar retta alla maggior parte degli intellettuali e di chi si occupa, con più o meno serietà, di storia delle idee. Si sa, infatti, che il lemma viene associato immediatamente a fascismo, estrema destra, reazione: insomma, a una tradizione di pensiero plurale e commendevole. Eppure, guardando alla storia del concetto, la faccenda è un po’ più complessa. Sì, perché la parola assume contorni diversi, talvolta anche irreconciliabili, a seconda delle epoche e dei luoghi, è bene tenerlo a mente. Dopo tutto, ciò che in Europa viene presentato come liberalismo, è noto che nel mondo anglosassone assume ben altro significato già a partire dalla fine dell’Ottocento: una forma più o meno attenuata di socialismo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Vieri svela: «Presto per parlare di Juve da Scudetto. David e Openda? Chi viene dall’estero fa più fatica». Poi ‘annuncia’ il colpo di mercato
Leggi anche: Mai sentito parlare dello snug piercing? È il nuovo must-have per chi ama distinguersi con stile. Come si fa e (sì), quanto fa male
Si fa presto a parlare di conservatorismo.
Si fa presto a parlare di conservatorismo - Un po' di luce su una tradizione di pensiero commendevole prendendo spunto dal dibattito sollevato sulla rivista online Lisander. ilfoglio.it
Il Natale è una luce accesa presto, un profumo che invade la casa, una tavola che aspetta qualcuno. È un momento in cui ci si ferma, ci si guarda, ci si dice anche senza parlare. Grazie a chi ci ha scelto, a chi è entrato in pastic - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.