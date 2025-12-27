Vieri svela | Presto per parlare di Juve da Scudetto David e Openda? Chi viene dall’estero fa più fatica Poi ‘annuncia’ il colpo di mercato

Vieri, ex attaccante della Juventus, ha analizzato il momento dei bianconeri attraverso queste parole. Le sue dichiarazioni sulla squadra di Spalletti. Christian Vieri ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento della Juventus, attesa oggi dall’ultimo appuntamento del 2025 contro il Pisa alle 20.45. Le sue parole. IL NAPOLI DI CONTE « Resta che il Napoli è ancora. il Napoli. Quello tosto e forte di Conte, che vuole il bis scudetto. Ha dimostrato di essere una grande squadra nella finale a Riad: è finita 2-0, ma potevano essere 4 o 5. È stato come un avvertimento per il campionato. Antonio non si è “ripreso” la squadra, in realtà non l’aveva mai persa: ha avuto sempre il controllo di tutto, anche nelle difficoltà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

VIERI AVVISA IL MILAN: "OCCHIO ALLA PRESSIONE!" Da Riad, Bobo Vieri commenta l'arrivo di Niclas Füllkrug: "Il Milan è in vetta anche senza attaccante, ma ora puntano tutto su uno nuovo. Sapete quanta pressione avrà addosso" Basterà il - facebook.com facebook