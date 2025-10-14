A volte ritornano. Alessandro Morgillo ad un passo dalla Fortitudo. Dal valzer dei lunghi, Nazzareno Italiano a Scafati e Matias Bortolin dai campani alla Juvi Cremona, alla Fortitudo potrebbe arrivare il centro della Juvi Cremona. Nato a Napoli, ventisei anni il prossimo 5 dicembre, Morgillo aveva già giocato in Fortitudo due anni fa, proprio sotto la guida di coach Attilio Caja. In quella Flats Service che aveva raggiunto la finale promozione con Trapani, arrivando ad un passo dalla serie A, Morgillo era il cambio di Freeman, crescendo durante l’arco della stagione seguendo i consigli proprio di Caja. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A2: Alessandro due anni fa era passato a Cremona, prossima avversaria della Effe. Oggi intanto la ripresa degli allenamenti. Fortitudo troppo corta, un aiuto dal mercato. Caja vicinissimo a riabbracciare Morgillo