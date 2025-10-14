Serie A2 | Alessandro due anni fa era passato a Cremona prossima avversaria della Effe Oggi intanto la ripresa degli allenamenti Fortitudo troppo corta un aiuto dal mercato Caja vicinissimo a riabbracciare Morgillo
A volte ritornano. Alessandro Morgillo ad un passo dalla Fortitudo. Dal valzer dei lunghi, Nazzareno Italiano a Scafati e Matias Bortolin dai campani alla Juvi Cremona, alla Fortitudo potrebbe arrivare il centro della Juvi Cremona. Nato a Napoli, ventisei anni il prossimo 5 dicembre, Morgillo aveva già giocato in Fortitudo due anni fa, proprio sotto la guida di coach Attilio Caja. In quella Flats Service che aveva raggiunto la finale promozione con Trapani, arrivando ad un passo dalla serie A, Morgillo era il cambio di Freeman, crescendo durante l’arco della stagione seguendo i consigli proprio di Caja. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Morti di serie A e morti di serie B. Ostaggi di seria A e ostaggi di serie B. Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/il-doppio-standard-delloccidente… e iscrivetevi al mio canale Substack - X Vai su X
FULL TIME 3^ GIORNATA - COPPA ITALIA SERIE B MONTEBELLO - SANDRIGO 7 - 7 Alessandro Gonzato . Pellizzaro Lorenzo . Castelli Andrea . Iselle Alberto - facebook.com Vai su Facebook
Serie A2: Alessandro due anni fa era passato a Cremona, prossima avversaria della Effe. Oggi intanto la ripresa degli allenamenti. Fortitudo troppo corta, un aiuto dal mercato ... - Le rotazioni ridotte hanno inciso nella sconfitta contro Pesaro. Riporta sport.quotidiano.net
Serie A2: Two years ago, Alessandro moved to Cremona, Effe's next opponent. Training resumes today. Fortitudo is too short, so help is needed from the transfer market. Caja is ... - Reduced rotations contributed to the defeat against Pesaro. Secondo sport.quotidiano.net
A2 - La Fortitudo Bologna espugna l'Urania a Treviglio dopo due caldi supplementari - Arena, ritorna la serie A2; Urania Milano e Fortitudo Bologna giocano, nella 'casa' della TAV Treviglio ... Segnala pianetabasket.com