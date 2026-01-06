Se Trump attacca la Groenlandia è davvero la fine di tutto Per noi

L’ipotetico attacco di Trump alla Groenlandia evidenzia le tensioni geopolitiche che coinvolgono grandi potenze come Stati Uniti, Cina e Russia. Anche se parte di un paese dell’Unione Europea, l’isola rappresenta un’area strategica di crescente interesse. La sua posizione e le risorse naturali rendono la Groenlandia un nodo cruciale, il cui futuro potrebbe influenzare profondamente gli equilibri internazionali e il concetto di Occidente.

Contesa tra Usa, Cina e Russia, ma parte di uno Stato dell'Unione Europea, la Groenlandia rischia davvero di essere l'innesco di una bomba geopolitica che rischia di minare il concetto stesso di Occidente. Trump lo sa benissimo. Ed è per questo che sta tirando la corda.

