Scontro frontale sulla SS45 | auto distrutte 9 persone ferite

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato 13 dicembre 2025 sulla SS45, lungo la Gardesana a Padergnone, Vallelaghi. Due auto sono state distrutte e nove persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Due macchine distrutte e nove persone, di cui tre bambini, in ospedale. È questo il bilancio di un terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 13 dicembre 2025 lungo la Gardesana all’altezza di Padergnone, una località del comune di Vallelaghi.Le esatte dinamiche dello scontro sono. Trentotoday.it Il violentissimo frontale sulla Gardesana: 8 persone coinvolte tra cui 2 minorenni. Doppio volo degli elicotteri: quattro feriti trasportati in ospedale - E' stato un terribile frontale quello che si è verificato attorno alle 14. ildolomiti.it

