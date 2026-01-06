Scommette sulla fine di Maduro e guadagna 400.000 dollari | gli strani maxi-profitti nei mercati predittivi

I mercati predittivi sono diventati un punto di interesse per gli investitori che cercano di anticipare eventi politici. Recentemente, si è assistito a un incremento di scommesse sulla fine del governo di Maduro, con alcuni trader che hanno ottenuto significativi profitti dopo il suo arresto. Questa dinamica evidenzia come le piattaforme di previsione possano riflettere gli sviluppi politici e offrire opportunità di investimento basate sulle probabilità.

