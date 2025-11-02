OpenAI scommette sull’Argentina | 25 miliardi di dollari per un maxi data center

Un messaggio video dalla California e un incontro ufficiale a Buenos Aires hanno segnato l’inizio di un progetto destinato a ridisegnare la presenza tecnologica dell’America Latina nella mappa mondiale dell’intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha annunciato l’avvio di “Stargate Argentina”, un’iniziativa da 25 miliardi di dollari per la costruzione di un maxi data center nella regione della Patagonia. L’obiettivo del progetto è duplice: consolidare la presenza internazionale di OpenAI e sostenere la creazione di un ecosistema digitale in grado di favorire la nuova economia basata sull’IA. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - OpenAI scommette sull’Argentina: 25 miliardi di dollari per un maxi data center

