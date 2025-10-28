Nastro Rosa della Federscherma partecipazione record con 40 società che portano in pedana le donne operate di tumore al seno

Roma – Ben 40 società schermistiche d’Italia, in rappresentanza di 14 regioni del nostro Paese da Nord a Sud, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, hanno aderito all’edizione 20252026 del progetto Nastro Rosa della Federazione Italiana Scherma. Una risposta da record, con una partecipazione quasi triplicata rispetto allo scorso anno a testimoniare lo straordinario impatto che, in tutto il movimento, è riuscito ad avere questa iniziativa che ha inserito la disciplina della scherma nel programma di riabilitazione per le donne operate di tumore al seno. Il progetto Nastro Rosa, rinnovato dal Consiglio federale presieduto da Luigi Mazzone, è stato riproposto in questa nuova stagione a seguito dell’adesione da parte della FIS al bando pubblico di Sport e Salute Spa, che ha riconosciuto ancora una volta la valenza sociale e sportiva dell’iniziativa con un finanziamento che ne favorirà ancor di più l’attuazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

