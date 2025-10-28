Nastro Rosa della Federscherma partecipazione record con 40 società che portano in pedana le donne operate di tumore al seno
Roma – Ben 40 società schermistiche d’Italia, in rappresentanza di 14 regioni del nostro Paese da Nord a Sud, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, hanno aderito all’edizione 20252026 del progetto Nastro Rosa della Federazione Italiana Scherma. Una risposta da record, con una partecipazione quasi triplicata rispetto allo scorso anno a testimoniare lo straordinario impatto che, in tutto il movimento, è riuscito ad avere questa iniziativa che ha inserito la disciplina della scherma nel programma di riabilitazione per le donne operate di tumore al seno. Il progetto Nastro Rosa, rinnovato dal Consiglio federale presieduto da Luigi Mazzone, è stato riproposto in questa nuova stagione a seguito dell’adesione da parte della FIS al bando pubblico di Sport e Salute Spa, che ha riconosciuto ancora una volta la valenza sociale e sportiva dell’iniziativa con un finanziamento che ne favorirà ancor di più l’attuazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ottobre Rosa. Un segnale che conta Oggi vogliamo ringraziare di cuore le squadre del nostro Comune, Diavoli Neri Gorfigliano e NewTeam SG, che raccogliendo l'invito dell'Amministrazione, sono scese in campo indossando un nastro rosa al braccio in - facebook.com Vai su Facebook
Ogni nastro rosa è simbolo di battaglia e speranza. Ma la lotta contro il cancro al seno passa prima di tutto dalla prevenzione. Siamo e continueremo ad essere al fianco di tutte le donne contro questa malattia. Informazione e diagnosi precoce, sostegno alla ri - X Vai su X
40 società aderiscono all’edizione 2025/2026 del progetto Nastro Rosa - ROMA (ITALPRESS) – Ben 40 società schermistiche d’Italia, in rappresentanza di 14 regioni del nostro Paese da Nord a Sud, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, hanno aderito all’edizione 2025/2026 d ... Lo riporta italpress.com
Scherma, riparte il progetto ‘Nastro Rosa’ per le persone operate di tumore al seno - Anche per il biennio 2025–2026 la Federazione Italiana Scherma è risultata assegnataria di un contributo di Sport e ... Da umbria24.it
Scherma: torna il progetto "Nastro Rosa" - Il progetto della Fis, che ha inserito la disciplina della scherma nel programma di riabilitazione per le donne operate di tumore ... Riporta ansa.it