LIVE Sassuolo-Roma 0-0 | fischio d’inizio al Mapei

La sconfitta dell’Inter ed il pareggio del Milan sono due risultati che possono favorire la Roma, impegnata alle 15 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. In caso di successo, infatti, i giallorossi tornerebbero in vetta alla classifica insieme al Napoli ma soprattutto darebbero un importante segnale dopo le due sconfitte contro Inter e Viktoria Plzen. Segui la diretta live del match su SololaRoma.it. 3 minuti fa 26 Ottobre 2025 15:07 15:07 7? – Roma che si fa sorprendere al centro, dove Fadera riceve e conclude trovando una bella risposta di Svilar, che allunga in calcio d’angolo. 5 minuti fa 26 Ottobre 2025 15:05 15:05 5? – Grande accelerata di Fadera che vince un rimpallo, serve Pinamonti che crossa trovando Thorstvedt, che di testa conclude di molto a lato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - LIVE Sassuolo-Roma 0-0: fischio d’inizio al Mapei

Contenuti che potrebbero interessarti

Dove vedere $Sassuolo- $Roma in tv? Dazn o Sky, orario - X Vai su X

Sassuolo-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com Vai su Facebook

Sassuolo-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it scrive

Sassuolo-Roma 0-0 | Gasp: "Riposo per Soulé. Non so se ci sarà Ferguson" ?? | OneFootball - La Roma prova a rialzarsi dopo le sconfitte contro Inter e Viktoria Plzen e le polemiche legate all'incapacità realizzativa della squadra. Scrive onefootball.com

Sassuolo-Roma, formazioni ufficiali e risultato LIVE - Dopo due sconfitte di fila all'Olimpico tra campionato (Inter) ed Europa League (Viktoria Plzen), la squadra di Gasperini deve svoltare al Mapei Stadium. Da sport.sky.it