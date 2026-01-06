Sanità Falcomatà | Per Polistena soluzione tardiva fanno bene i sindaci a pretendere risposte
Il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Polistena rappresenta un esempio delle criticità che affliggono il sistema sanitario calabrese. Falcomatà ha sottolineato come la situazione sia il risultato di una lunga serie di problemi irrisolti, e ha evidenziato l’importanza che i sindaci continuino a richiedere risposte concrete. La situazione richiede interventi tempestivi per garantire livelli adeguati di assistenza e sicurezza ai cittadini.
"La situazione del reparto di terapia intensiva dell'ospedale spoke Santa Maria degli Ungheresi di Polistena è l'ennesimo segno di una condizione deficitaria devastante che da anni ormai interessa l'intero sistema sanitario calabrese. Già nei giorni scorsi abbiamo denunciato la gravissima. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Polistena in protesta, sit-in permanente davanti all’ospedale: "Servono risposte concrete"
Leggi anche: Dalla Conferenza dei sindaci Ats di Polistena: impegno per redditi, occupazione e servizi sociali
Falcomatà: "sanità al collasso, per Polistena solo soluzione tardiva, precaria e temporanea" - facebook.com facebook
Dopo l'intervento sull'Ospedale di Locri, dove le barelle mobili sono state utilizzate come posti letto, Falcomatà interviene sulla grave carenza di personale che minaccia il reparto di Rianimazione al "Santa Maria degli Ungheresi" di Polistena x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.