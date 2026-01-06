Sanità Falcomatà | Per Polistena soluzione tardiva fanno bene i sindaci a pretendere risposte

Il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Polistena rappresenta un esempio delle criticità che affliggono il sistema sanitario calabrese. Falcomatà ha sottolineato come la situazione sia il risultato di una lunga serie di problemi irrisolti, e ha evidenziato l’importanza che i sindaci continuino a richiedere risposte concrete. La situazione richiede interventi tempestivi per garantire livelli adeguati di assistenza e sicurezza ai cittadini.

