Sanità Falcomatà | Per Polistena soluzione tardiva fanno bene i sindaci a pretendere risposte

Da reggiotoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Polistena rappresenta un esempio delle criticità che affliggono il sistema sanitario calabrese. Falcomatà ha sottolineato come la situazione sia il risultato di una lunga serie di problemi irrisolti, e ha evidenziato l’importanza che i sindaci continuino a richiedere risposte concrete. La situazione richiede interventi tempestivi per garantire livelli adeguati di assistenza e sicurezza ai cittadini.

"La situazione del reparto di terapia intensiva dell'ospedale spoke Santa Maria degli Ungheresi di Polistena è l'ennesimo segno di una condizione deficitaria devastante che da anni ormai interessa l'intero sistema sanitario calabrese. Già nei giorni scorsi abbiamo denunciato la gravissima. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

sanit224 falcomat224 per polistena soluzione tardiva fanno bene i sindaci a pretendere risposte

© Reggiotoday.it - Sanità, Falcomatà: "Per Polistena soluzione tardiva, fanno bene i sindaci a pretendere risposte"

Leggi anche: Polistena in protesta, sit-in permanente davanti all’ospedale: "Servono risposte concrete"

Leggi anche: Dalla Conferenza dei sindaci Ats di Polistena: impegno per redditi, occupazione e servizi sociali

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.