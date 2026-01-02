Saldi invernali 2026 al via anche in Toscana Spesa media i consigli utili e le regole per non farsi ‘fregare’

I saldi invernali 2026 sono ufficialmente iniziati in Toscana, a partire da sabato 3 gennaio. In questa guida troverai consigli utili sulla spesa media, le regole da rispettare e i suggerimenti per evitare truffe, per un acquisto consapevole e sereno durante questa stagione di sconti.

Firenze, 2 gennaio 2026 - Saldi invernali al via anche in Toscana, con le vendite scontate che partiranno sabato 3 gennaio. Secondo Confcommercio Toscana la quota di residenti che acquisterà abbigliamento e calzature in saldo passerà al 62%, contro il 61% dello scorso,anno e il 57% del 2024, ma il budget medio continuerà a ridursi, attestandosi a 139 euro a persona, contro i 140 del 2025 e i 142 del 2024. Un segnale che, secondo Confcommercio Toscana, conferma la perdurante contrazione dei consumi e una stagione di vendite rivelatasi complessivamente fiacca. Il giro d'affari: 315 milioni di euro.

