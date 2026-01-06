Saldi a Lucca i primi giorni non deludono | Segnali di ritorno al negozio fisico

I saldi a Lucca hanno preso ufficialmente il via, offrendo segnali positivi di ripresa per il commercio locale. Nei primi giorni, i negozi registrano una buona affluenza, confermando l’interesse dei clienti verso lo shopping in negozio. Questo inizio invita a guardare con ottimismo alla stagione in corso, suggerendo una possibile ripresa del settore e una rinnovata fiducia nel commercio tradizionale della città.

Lucca, 6 gennaio 2025 – Se il buongiorno si vede dal mattino allora l’ottimo avvio dei saldi sono il viatico per una nuova stagione del commercio lucchese. E’ cautamente ottimista il presidente di Federmoda (Confcommercio), Federico Lanza. Che voto darebbe alla partenza dei saldi? “Un voto buono senza dubbio, anche in virtù di una serie di fattori concomitant. A venirci incontro è stato indubbiamente il fine settimana lungo e anche il meteo buono. Insieme hanno rotto gli indugi di una voglia di sconto che obiettivamente c’era“. Marco Mori E’ presto per parlare di un ritorno al negozio fisico? “E’ indubbio che alcuni colossi online quest’anno hanno mostrato segnali di sofferenza e che, effettivamente, tanti nella nostra città sono tornati a frequentare il negozio dove trovano qualità e servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lucca, la stagione dei saldi: tanta gente nei negozi a caccia degli sconti. Le attese dei venditori; Lucca, la stagione dei saldi: tanta gente nei negozi a caccia degli sconti; Saldi, tutto pronto: Buone aspettative. Sconti? Da spostare a inizio febbraio; Alta Toscana, ecco gli ultimi nati del 2025 e i primi del 2026.

