Il sindaco Sgarbi torna ad Arpino Primi segnali di ritorno alla normalità

Dopo mesi di assenza forzata dovuta a gravi problemi di salute, il Sindaco di Arpino, Vittorio Sgarbi, è tornato brevemente nel suo ufficio presso il Palazzo Comunale del suggestivo borgo in provincia di Frosinone. Lo scatto, che lo immortala seduto dietro la sua scrivania affiancato dal. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

La figlia contro il padre. Evelina Sgarbi, modella, contro il papà Vittorio, critico d’arte e sindaco d’Arpino. Per ora l’esito dello scontro è rinviato. Il giudice Paola Scorza si è riservata sulla decisione di nominare un amministratore per Vittorio Sgarbi come chiesto - facebook.com Vai su Facebook

Vittorio Sgarbi torna ad Arpino dopo sei mesi di assenza, ma è polemica sul video. La figlia: «Immagini ritoccate» - Un breve video, condiviso sul profilo Instagram dell'ufficio stampa di Vittorio Sgarbi e rilanciato sul suo account personale, ha scatenato un acceso dibattito. Da msn.com

Sgarbi torna nella città di cui è sindaco: “Ha fatto le scale senza fermarsi”, la figlia Evelina: “Un’immagine falsata” - Vittorio Sgarbi torna ad Arpino, città di cui è sindaco, appare piuttosto smunto e provato in un breve video e in uno scatto pubblicato sui social ... fanpage.it scrive

Sgarbi torna (per un giorno) a fare il sindaco ad Arpino - Il sindaco di Arpino (Fr) Vittorio Sgarbi è tornato giovedì nel suo Comune dopo un periodo di assenza dovuto a problemi di salute. Scrive msn.com