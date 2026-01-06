Roma Dovbyk sul mercato | fissata la soglia minima

Roma e Dovbyk, definita la soglia minima di vendita. La società ha stabilito che per il trasferimento dell’attaccante ucraino siano necessari almeno 25 milioni di euro. Questa decisione rappresenta un limite chiaro nella trattativa, che sarà valutata in base alle offerte ricevute. La scelta riflette la volontà del club di gestire con attenzione eventuali cessioni e di mantenere un equilibrio strategico nel mercato.

La Roma definisce la strategia sull’attacco e mette dei paletti chiari. Per Artem Dovbyk la soglia è fissata: almeno 25 milioni di euro per aprire a una cessione. Una cifra ritenuta necessaria per evitare una minusvalenza dopo l’investimento vicino ai 40 milioni sostenuto in estate. La posizione è stata già comunicata al giocatore e al suo entourage, invitati a sondare il mercato alla ricerca di un acquirente. A Trigoria il messaggio è diretto: nessuna intenzione di svalutare ulteriormente un asset così recente. Scenario diverso per Evan Ferguson. In quel caso, l’operazione passerebbe da un prestito da concordare con il Brighton & Hove Albion, a condizioni onerose ma ritenute sostenibili. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Dovbyk sul mercato: fissata la soglia minima Leggi anche: Roma, Dovbyk sul mercato: West Ham e Sunderland osservano Leggi anche: Lesione profonda, Dovbyk out per 4-6 settimane. Roma sul mercato: c'è già un nome Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Calciomercato Roma: Zirkzee-Raspadori sì, ma serve l'addio a Ferguson e Dovbyk; La Lazio cerca un nuovo attaccante: la situazione di Panichelli, Lucca e Pinamonti. Piace Fabbian per il centrocampo; CDS – LUCCA VERSO L’ADDIO? SPUNTA IL BENFICA, IL NAPOLI FISSA IL PREZZO; Calciomercato Roma, Dovbyk proposto alla Juve | Le ultime. La Roma valuta Lucca per rinforzare l’attacco, occhio allo scambio con Dovbyk (Schira) - La Roma vorrebbe Zirkze, ma con il cambio di allenatore al Manchester United la pista si è raffreddata. ilnapolista.it

Calciomercato Roma: Zirkzee-Raspadori sì, ma serve l'addio a Ferguson e Dovbyk - Il 2025 finisce con una certezza, quella dell’aritmetica: la Roma di Ranieri prima e Gasperini poi chiude al primo posto nell’anno solare. tuttosport.com

I tifosi non lo vogliono, ma ADL ci pensa: ecco il possibile scambio con la Roma - Aurelio De Laurentiis starebbero pensando allo scambio Lorenzo Lucca per Artem Dovbyk con la Roma. dailynews24.it

Artem Dovbyk può lasciare la Roma...ma restare in Serie A! c'è un'opzione allettante, ma che per realizzarsi avrà bisogno di un grande incastro di nomi. - facebook.com facebook

#Lucca è stato proposto alla #Juventus. #Dovbyk è stato proposto al Napoli in uno scambio con Lucca ove mai la #Roma non dovesse prendere #Zirkzee. @NicoSchira - @YouTube x.com

