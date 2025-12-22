Roma Dovbyk sul mercato | West Ham e Sunderland osservano
La Roma continua a sondare il terreno per snellire l’organico e generare risorse utili al mercato in entrata. Tra i profili individuati come sacrificabili c’è Artem Dovbyk, finito ufficialmente nella lista dei giocatori cedibili. Dopo il mancato incastro estivo che avrebbe potuto portarlo al Milan in uno scambio con Gimenez, l’attaccante ucraino è tornato al centro delle attenzioni, soprattutto dall’estero. Dalla Premier League sono arrivati segnali concreti, in particolare dal West Ham, alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo dopo i problemi legati a Fullkrug. Nelle ultime ore, inoltre, il direttore sportivo Frederic Massara ha allargato il raggio d’azione, proponendo Dovbyk anche al Sunderland, club in cui ritroverebbe Ghisolfi e Le Fée. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Lesione profonda, Dovbyk out per 4-6 settimane. Roma sul mercato: c'è già un nome
Leggi anche: Calciomercato Roma, Zirkzee una possibilità: ostacolo West Ham
Roma attiva sul mercato: Dovbyk in uscita, Zirkzee obiettivo n.1 (con Raspadori sullo sfondo); Dovbyk, si cerca l’accordo con West Ham o Sunderland; Dovbyk offerto anche al West Ham -; Roma, intreccio per la punta: Zirkzee in pole, ma spunta l'ipotesi di uno scambio Dovbyk-Beto.
Dovbyk subito nell’affare: lo scambio accontenta la Roma - Un doppio binario – quello legato alle entrate e alle uscite – che potrebbe improvvisamente scaldarsi nei prossimi giorni trovando interessanti punti d’intersezione. asromalive.it
Zirkzee e Raspadori, poi il difensore: le mosse di mercato della Roma - La clamorosa bocciatura dell’altra sera di Ferguson («Non mi sta convincendo, tra lui e Dybala, anche nel ruolo di centravanti, tutta la vita Paulo») conferma la rivoluzione ... ilmessaggero.it
Roma attiva sul mercato: Dovbyk in uscita, Zirkzee obiettivo n.1 (con Raspadori sullo sfondo) - Gian Piero Gasperini vuole assolutamente migliorare il proprio reparto offensivo: secondo ciò che riporta Matteo Moretto nel suo ultimo video su ... eurosport.it
Movimenti in entrata e in uscita in casa Roma: Zirkzee si avvicina, Dovbyk può partire - facebook.com facebook
Mercato #Roma, #Dovbyk apre nuovi scenari #ASRoma #Calciomercato x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.