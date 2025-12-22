La Roma continua a sondare il terreno per snellire l’organico e generare risorse utili al mercato in entrata. Tra i profili individuati come sacrificabili c’è Artem Dovbyk, finito ufficialmente nella lista dei giocatori cedibili. Dopo il mancato incastro estivo che avrebbe potuto portarlo al Milan in uno scambio con Gimenez, l’attaccante ucraino è tornato al centro delle attenzioni, soprattutto dall’estero. Dalla Premier League sono arrivati segnali concreti, in particolare dal West Ham, alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo dopo i problemi legati a Fullkrug. Nelle ultime ore, inoltre, il direttore sportivo Frederic Massara ha allargato il raggio d’azione, proponendo Dovbyk anche al Sunderland, club in cui ritroverebbe Ghisolfi e Le Fée. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Dovbyk sul mercato: West Ham e Sunderland osservano

