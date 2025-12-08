Harry e Meghan svolta sulla sicurezza | ora Archie e Lilibet potrebbero davvero tornare da re Carlo?

Vanityfair.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni di battaglie legali, il governo britannico avvia una revisione ufficiale della protezione del Principe Harry e della moglie durante le sue visite nel Regno Unito. Una decisione che potrebbe finalmente permettere ai piccoli Sussex di incontrare il nonno, e, forse, portare un riavvicinamento in una delle fratture familiari più discusse di sempre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

