Harry e Meghan svolta sulla sicurezza | ora Archie e Lilibet potrebbero davvero tornare da re Carlo?
Dopo anni di battaglie legali, il governo britannico avvia una revisione ufficiale della protezione del Principe Harry e della moglie durante le sue visite nel Regno Unito. Una decisione che potrebbe finalmente permettere ai piccoli Sussex di incontrare il nonno, e, forse, portare un riavvicinamento in una delle fratture familiari più discusse di sempre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Meghan Markle e Harry d'Inghilterra si concedono un piccola fuga d'amore sulla neve in Canada, approfittando della loro presenza per gli Invictus Games. La coppia ride, scherza e beve birra... - facebook.com Vai su Facebook
Harry e Meghan, voci di crisi: i duchi non viaggiano mai assieme. L'ossessione della sicurezza - Le voci di crisi tra il principe Harry, 40 anni, e la moglie Meghan Markle, 43 anni, crescono giorno dopo giorno. Scrive ilgazzettino.it