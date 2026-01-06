La scelta tra radio AM, FM e DAB dipende da diversi fattori, non solo dalla qualità tecnica del segnale. Sebbene il DAB offra miglioramenti in termini di ascolto e praticità, non sempre rappresenta la soluzione più adatta alle esigenze di ogni utente. È importante valutare le caratteristiche di ciascun sistema per trovare la tecnologia più funzionale e conveniente in base alle proprie necessità quotidiane.

C’è un detto, noto soprattutto a chi ha a che fare con la tecnologia, che recita più o meno così: la tecnologia migliore in termini di qualità non sempre quella più opportuna da utilizzare. In questo articolo parliamo di radio, quelle che ascoltiamo in casa mentre facciamo altro, oppure mentre siamo in automobile. La chiusura dell’AM e il ritorno delle onde medie. Dopo che la nostra Rai, l’11 settembre 2022 ha chiuso le stazioni analogiche in modulazione d’ampiezza (AM), in quello spettro di frequenze, le onde medie (in sigla OM), hanno cominciato a trasmettere stazioni estere di ogni tipo. E passato qualche mese ecco riapparire anche nuove piccole emittenti italiane. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Radio AM, FM e DAB: perché la tecnologia “migliore” non è sempre quella giusta

Leggi anche: Digitale terrestre e radio FM vietate in cella per motivi di sicurezza

Leggi anche: Il detenuto chiede di ascoltare la radio in Fm, respinto il ricorso. “Solo i canali Rai e le ferquenza in Am”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Radio DAB, cos’è e come funziona? - La differenza tra la radio FM e la radio digitale DAB/DAB+ risiede nel modo in cui queste tecnologie ricevono il suono dai ripetitori. lautomobile.aci.it

Radio Vaticana lascia EuroDab Italia e passa a Dab Italia - Dal 1° gennaio 2026, Radio Vaticana è entrata ufficialmente a far parte del mux Dab Italia. fm-world.it

Radio, da FM a DAB: dal 1° gennaio 2025 switch-off in Svizzera - A partire dal 1° gennaio 2025, le emittenti della SSR (Società svizzera di radiotelevisione) interromperanno definitivamente le ... sicurauto.it

«Fiorello venne in radio perché lui sapeva che da me in radio venivano belle ragazze, non perché volesse propormi qualcosa. La sera a cena si è dimostrato un mattatore: non l’ho fatto tornare nei villaggi, aveva troppo talento, ha fatto divertire tutto il locale. Di - facebook.com facebook