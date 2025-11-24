Il detenuto chiede di ascoltare la radio in Fm respinto il ricorso Solo i canali Rai e le ferquenza in Am
Terni, 24 novembre 2025 – La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un detenuto, recluso al “41-bis“ (il carcere duro ) nella casa circondariale di vocabolo Sabbione, contro la magistratura di sorveglianza che, avallando la decisione della direzione del penitenziario ternano, gli aveva limitato la fruizione di canali televisivi e frequenze radio. In sintesi, al detenuto era concesso l’ascolto della radio in frequenza AM e non Fm e la visione dei primi tre canali radio della Rai; lui ha però richiesto di poter ascoltare la radio anche in FM e di sintonizzarsi su “tutti i canali televisivi nazionali presenti sulla piattaforma digitale”, in base al diritto all’informazione dei detenuti, anche in regime di 41-bis. 🔗 Leggi su Lanazione.it
