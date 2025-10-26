Rabiot sposta mari e monti | i numeri del Milan in difesa senza il francese preoccupano

Pianetamilan.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adrien Rabiot è ancora fuori per l'infortunio al polpaccio. Il centrocampista francese pesa molto sulla difesa del Milan. I numeri e la nostra analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

rabiot sposta mari e monti i numeri del milan in difesa senza il francese preoccupano

© Pianetamilan.it - Rabiot sposta mari e monti: i numeri del Milan in difesa senza il francese preoccupano

Altri contenuti sullo stesso argomento

Rabiot non si dà pace su Modric: "Non so come fa..." - Contento di tornare allo Stadium" Il centrocampista passa poi a parlare del suo allenatore: "Conosco bene Allegri, tutto lo staff, il modo di lavorare, quindi è stato tutto più facile. Secondo corrieredellosport.it

Rabiot, primo giorno di Milan: "Sono contento". E Allegri ritrova il suo fedelissimo - Rabiot si presenta: "Forza Milan" "Sono contento, forza Milan", sono state queste le prime parole di Adrien Rabiot una volta atterrato all'aereoporto di Milano Malpensa. Come scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Rabiot Sposta Mari Monti