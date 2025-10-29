Casa quando l’emergenza è la normalità

Lo sfratto di Bologna con tanto di muro sfondato davanti ai bambini ha sollevato un polverone di polemiche, ma è stato come scoprire che l’acqua può essere calda o fredda. Non è una novità che nelle grandi e medie città italiane trovare un alloggio sia problematico anche per chi ha le tasche più piene di altri. Il governatore della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, dice che tutto questo dimostra ‘il fallimento della Repubblica’: ha ragione, perché la colpa è di tutte le istituzioni, ma anche e soprattutto della politica. Ora, anche a Bologna, molti si indignano perché la città – soprattutto il centro storico – è a uso e consumo dei turisti, con Bed and Breakfast che spuntano come funghi e ogni angolo libero affittato ma solo per brevi periodi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it