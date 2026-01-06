Qualcomm a Las Vegas debutta la potenza di Snapdragon X2 Plus
Durante il CES di Las Vegas, Qualcomm presenta Snapdragon X2 Plus, l’ultima evoluzione tecnologica pensata per supportare la prossima generazione di PC con Windows 11 Copilot+. Questa novità rappresenta un passo avanti nelle soluzioni di connettività e performance, confermando l’impegno dell’azienda nel settore dei processori avanzati. La presentazione sottolinea l’attenzione di Qualcomm verso l’innovazione e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per il mercato dei dispositivi portatili.
(Adnkronos) – La vetrina del CES di Las Vegas diventa lo scenario per il debutto di Snapdragon X2 Plus, l'ultima evoluzione tecnologica di Qualcomm destinata a equipaggiare la prossima generazione di PC Windows 11 Copilot+. Il lancio punta a consolidare la presenza dell'azienda nel segmento dei dispositivi ultra-portatili, con i primi modelli realizzati dai principali .
