Snapdragon 8 Gen 5 annunciato il processore mobile che completa la fascia alta di Qualcomm
Dopo l’8 Elite Gen 5 presentato a fine settembre è tempo del 8 Gen 5 “liscio” che comunque ha dalla sua numeri consistenti ed è il primo “8 base” ad avere CPU Oryon. 🔗 Leggi su Dday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Snapdragon 8 Gen 5, ora sappiamo quando verrà annunciato #Qualcomm https://gizchina.it/2025/11/snapdragon-8-gen-5-data-lancio-ufficiale/ - facebook.com Vai su Facebook
Qualcomm presenta ufficialmente lo Snapdragon 8 Gen 5, il chip più accessibile rispetto alla versione Elite - elite pensata per i flagship di fascia alta 'accessibili', con alcune caratteristiche principali invariate e altre novità in termini di prestazioni. multiplayer.it scrive
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, performance superiori per gli smartphone premium - Esplora le prestazioni superiori dello Snapdragon 8 Gen 5 e come si differenzia dal suo predecessore Snapdragon 8 Gen 3. Da igizmo.it
OnePlus 15R sarà il primo smartphone con Snapdragon 8 Gen 5 - OnePlus 15R sarà il primo smartphone sul mercato basato su Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 “non Elite”: l’ha confermato la società cinese nelle scorse ore, a ridosso della presentazione del chip stesso. Si legge su hdblog.it