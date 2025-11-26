Dopo l’8 Elite Gen 5 presentato a fine settembre è tempo del 8 Gen 5 “liscio” che comunque ha dalla sua numeri consistenti ed è il primo “8 base” ad avere CPU Oryon. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - Snapdragon 8 Gen 5, annunciato il processore mobile che completa la fascia alta di Qualcomm