Snapdragon 8 Gen 5 annunciato il processore mobile che completa la fascia alta di Qualcomm

Dday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’8 Elite Gen 5 presentato a fine settembre è tempo del 8 Gen 5 “liscio” che comunque ha dalla sua numeri consistenti ed è il primo “8 base” ad avere CPU Oryon. 🔗 Leggi su Dday.it

