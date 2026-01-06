Prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo oggi fornisce un’indicazione aggiornata sull’andamento dei costi energetici. Questo dato, aggiornato quotidianamente, è importante per famiglie e imprese che desiderano monitorare e gestire meglio le proprie spese energetiche. Conoscere il prezzo attuale permette di valutare eventuali variazioni e pianificare con maggiore consapevolezza le proprie utenze.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un'informazione fondamentale per famiglie e imprese, perché incide direttamente sulla bolletta energetica mensile. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di metano consente di pianificare meglio le spese e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, come viene determinato e quanto può incidere sulla spesa annuale di una famiglia tipo. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 6 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (dato relativo a Ottobre 2025, ultimo disponibile).

Arera: a dicembre gas -2,3% per servizio tutela vulnerabili - Pari a 102,25 centesimi di euro per metro cubo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com

Gas, Arera: a dicembre la bolletta per i clienti vulnerabili segna -2,3% - Per il mese di dicembre 2025, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo1 è pari a 102,25 centesimi di euro per metro cubo (- msn.com

Quanto costa oggi un metro cubo di gas Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per famiglie e imprese, perché incide direttamente sulla bolletta del gas. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc)… x.com

