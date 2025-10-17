Prezzo gas al metro cubo oggi
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per tutte le famiglie e le imprese che desiderano tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di gas consente di stimare l’importo della bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 17 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0,41512 €Smc. A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è fissato dalle varie società. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Appartamento in vendita a 23mila euro al metro quadro: il prezzo record a Milano - facebook.com Vai su Facebook
Bollette gas, a marzo i prezzi della maggior tutela scendono del 9,9% su mese - Per il mese di marzo 2025 il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo del servizio a maggior tutela si attesta a 117,46 centesimi di euro per metro cubo, registrando un calo del 9,9% ... Da ilgiornale.it
A marzo la bolletta del gas scende del 9,9%. - Per il mese di marzo 2025, il prezzo di riferimento del metano per il nuovo cliente tipo stabilito da Arera è pari a 117,46 centesimi di euro per ... Riporta repubblica.it
Gas più economico, scende sotto i 40 euro al metro cubo - Il prezzo del gas è sceso sotto i 40 euro al megawattora, con i Ttf ad Amsterdam che segnano un calo del - Lo riporta quotidiano.net