La raccolta ‘Presepi in dono’ ha superato i tremila euro, destinati a sostenere una missione cattolica a Gaza. L’iniziativa, ospitata nella chiesa antica di San Martino a Bordonchio, rappresenta un gesto di solidarietà e vicinanza, promuovendo un aiuto concreto attraverso l’arte dei presepi. Un contributo che testimonia l’impegno della comunità nel supportare chi si trova in difficoltà.

Superata la soglia dei 3mila euro per la raccolta fondi nata attorno a ‘ Presepi in dono ’, l’iniziativa solidale ospitata nella chiesa antica di San Martino a Bordonchio. La cifra, frutto delle donazioni di privati cittadini, enti del territorio, del sostegno dei turisti e del contributo di RomagnaBanca, verrà devoluta al cardinale Pierbattista Pizzaballa e destinata alla missione cattolica di Gaza. Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, è una delle principali figure della Chiesa cattolica in Terra Santa ed è impegnato da anni nel sostegno alle comunità che vivono nei territori segnati dal conflitto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Presepi in dono’: la raccolta supera i tremila euro. Il denaro va verso Gaza per la missione cattolica

