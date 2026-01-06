Ponte Nuovo la polemica questa volta riguarda l' illuminazione artistica assente

Ponte Nuovo di Verona ha recentemente suscitato discussioni riguardo alla mancanza di illuminazione artistica. Il cantiere, avviato nel 2021 sotto l’Amministrazione Sboarina e conclusosi nel 2025 con l’insediamento di Tommasi a Palazzo Barbieri, ha attraversato diverse polemiche e critiche. La questione dell’illuminazione resta al centro del dibattito pubblico, evidenziando le sfide nella realizzazione di interventi infrastrutturali e culturali in città.

Ponte Nuovo ancora al centro della discussione politica veronese.Il lungo cantiere iniziato sotto il segno dell'Amministrazione Sboarina, alla fine del 2021, si è concluso nell'agosto 2025 con Tommasi a Palazzo Barbieri, dopo una lunga serie di polemiche e accuse. Lavori che erano terminati con. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Ponte Nuovo, la polemica questa volta riguarda l'illuminazione artistica assente Leggi anche: Francesco La Mantia, consigliere terza circoscrizione: "Illuminazione pubblica assente da oltre tre mesi in diverse vie" Leggi anche: Monreale valorizza il Castellaccio: in arrivo l’illuminazione artistica Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Verona | Ponte Nuovo, la polemica questa volta riguarda l'illuminazione artistica assente; PONTE PRETI - C'è la proroga: altro tempo per costruire il nuovo ponte sulla pedemontana; CARIGNANO - Ponte sul Po, è polemica tra l'onorevole Montaruli e Città Metropolitana. Foto ricordo....il ponte nuovo di San Pellegrino Terme in costruzione. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.