Monreale valorizza il Castellaccio | in arrivo l’illuminazione artistica
Monreale: illuminazione artistica per il Castellaccio. Affidato progetto da 37mila euro. Fondi da Legge Regionale UNESCO
