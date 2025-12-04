Monreale valorizza il Castellaccio | in arrivo l’illuminazione artistica

Monrealelive.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monreale: illuminazione artistica per il Castellaccio. Affidato progetto da 37mila euro. Fondi da Legge Regionale UNESCO L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

