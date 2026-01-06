Un poliziotto è stato ferito a coltellate a Milano, nel quartiere di Bisceglie, da un uomo egiziano pregiudicato e irregolare. L’episodio, avvenuto lunedì 5 gennaio, ha portato all’arresto di Abdelmalak Elmy Fady Hann, 24 anni. L’incidente ha suscitato commenti sulla sicurezza in città, con FdI che ha commentato sulla situazione di Milano.

Un poliziotto è stato accoltellato a Milano nel quartiere di Bisceglie, da un pregiudicato egiziano. I fatti sono avvenuti nella serata di lunedì 5 gennaio e per Abdelmalak Elmy Fady Hann, 24enne già noto alle forze dell’ordine e irregolare in Italia sono scattate le manette. Gli agenti sul posto grazie alla segnalazione di una vicina di casa del 24enne. Erano da poco passate le 21 quando una volante della Polizia è intervenuta dopo la chiamata di una donna, vicina di casa del 24enne egiziano che segnalava un comportamento molesto e aggressivo da parte dell’uomo. All’arrivo degli agenti, il 24enne si trovava all’interno della sua camera da letto e impugnava un taglierino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Poliziotto colpito a coltellate da un irregolare egiziano. FdI: Milano città allo sbando

Leggi anche: Emergenza sociale a due passi dal Comune: "Immagine plastica di una città allo sbando"

Leggi anche: Orrore a Milano: egiziano irregolare e con precedenti stacca un dito a morsi alla donna a cui rubato la bici e che la rivuole indietro

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Milano, clandestino sferra due coltellate col taglierino a un poliziotto e lo ferisce al petto e alla spalla: per bloccarlo gli sparano a una gamba - Egiziano si scaglia contro gli agenti della polizia intervenuti in un condominio in zona Forze Armate: l’uomo, irregolare e senza fissa dimora, si trovava in preda a un raptus d’ira. msn.com